Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Aktie biete Chancen für Anleger angesichts des erwarteten Wachstums des Rüstungskonzerns, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand dürfte in den kommenden Monaten um die 120 Milliarden Euro erreichen.

Um 13:42 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 1 896,00 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 10,76 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75 011 Rheinmetall-Aktien. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

