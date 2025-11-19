Rheinmetall-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2240 auf 2385 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die angehobenen Ziele des Rüstungskonzerns für 2030 beinhalteten überzeugende Wachstumsraten für Umsatz, bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) und Barmittelzufluss, schrieb Holger Schmidt am Mittwoch in seiner Einschätzung. Die aktuelle Bewertung erscheine daher "mehr als gerechtfertigt". Zukünftige Kurtreiber seien neben nun wohl steigender Konsensprognosen eine Welle zu erwartender Aufträge, mithilfe derer der Auftragsbestand bis Mitte 2026 auf rund 120 Miliarden Euro wachsen könnte. Schmidt hob seine Schätzungen für das Unternehmen an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:18 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 1 688,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 107 377 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 176,1 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

