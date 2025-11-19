Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Papier unter der Lupe 19.11.2025 12:34:45

Rheinmetall-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt

Rheinmetall-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt

DZ BANK-Analyst Holger Schmidt hat eine ausführliche Untersuchung des Rheinmetall-Papiers durchgeführt.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2240 auf 2385 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die angehobenen Ziele des Rüstungskonzerns für 2030 beinhalteten überzeugende Wachstumsraten für Umsatz, bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) und Barmittelzufluss, schrieb Holger Schmidt am Mittwoch in seiner Einschätzung. Die aktuelle Bewertung erscheine daher "mehr als gerechtfertigt". Zukünftige Kurtreiber seien neben nun wohl steigender Konsensprognosen eine Welle zu erwartender Aufträge, mithilfe derer der Auftragsbestand bis Mitte 2026 auf rund 120 Miliarden Euro wachsen könnte. Schmidt hob seine Schätzungen für das Unternehmen an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:18 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 1 688,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 107 377 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 176,1 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen

19.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
19.11.25 Rheinmetall Hold Warburg Research
19.11.25 Rheinmetall Buy UBS AG
19.11.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 620,50 0,46% Rheinmetall AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
06:43 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen