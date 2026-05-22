Rheinmetall-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 2035 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe weiterhin positive Botschaften für das zweite Quartal, schrieb Afonso Osorio am Donnerstagabend. Doch Anleger warteten weiter darauf, dass der Rüstungskonzern nun auch abliefere. Der Auftragsanstieg, die Kapazitätsinvestitionen und die mehrjährigen Umsatzziele untermauerten auf lange Sicht eine Investition in die Aktie.

Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Das Papier von Rheinmetall legte um 11:36 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 1 221,60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 66,58 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 39 086 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 21,0 Prozent nach unten. Am 06.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT



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