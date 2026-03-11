Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bewertung im Fokus 11.03.2026 12:13:48

Rheinmetall-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Rheinmetall-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Rheinmetall-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Adrien Rabier einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durchwachsen ausgefallen, das herausragende Wachstum des Rüstungskonzerns dürfte sich aber fortsetzen, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 habe jedenfalls für mehr Klarheit gesorgt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Rheinmetall-Aktie am Tag der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:57 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 1 614,50 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 26,97 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 286 210 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 3,4 Prozent zu. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten