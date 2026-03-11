Rheinmetall-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durchwachsen ausgefallen, das herausragende Wachstum des Rüstungskonzerns dürfte sich aber fortsetzen, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 habe jedenfalls für mehr Klarheit gesorgt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Rheinmetall-Aktie am Tag der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:57 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 1 614,50 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 26,97 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 286 210 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 3,4 Prozent zu. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert.

