Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Bewertung im Fokus
|
11.03.2026 12:13:48
Rheinmetall-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durchwachsen ausgefallen, das herausragende Wachstum des Rüstungskonzerns dürfte sich aber fortsetzen, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 habe jedenfalls für mehr Klarheit gesorgt.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Rheinmetall-Aktie am Tag der Analyse
Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:57 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 1 614,50 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 26,97 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 286 210 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 3,4 Prozent zu. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
17:59
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
17:59
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)