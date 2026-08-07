Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Buy-Einstufung
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07.08.2026 13:19:50
Rheinmetall-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1800 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi sieht das Risikoprofil des Rüstungskonzerns durch den geänderten Tenor zum Auftragseingang nicht grundsätzlich verändert, wie er in einem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Es deute sich allerdings ein anderes Timing an.
Aktienanalyse online: Die Rheinmetall-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Rheinmetall-Aktie musste um 13:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 1 157,80 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 55,47 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 155 280 Rheinmetall-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 25,1 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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