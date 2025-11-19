Rheinmetall-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach dem Kapitalmarkttag des Rüstungskonzerns mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Buy" belassen. "Evolution zählt mehr als Revolution", überschrieb Analyst Sven Weier am Dienstagabend seinen Kommentar. Es sei ausreichend beruhigend, dass die Ziele für 2030 am oberen Ende der bisherigen Prognose lägen. Noch wichtiger aber sei, dass in den Folgejahren erhebliches Wachstumspotenzial bestehe, denn Rheinmetall sei bis Ende der 2030er-Jahre zuversichtlich. Weier zufolge gibt es zudem genügend Anzeichen dafür, dass die Margen langfristig verteidigt werden könnten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:21 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 1 718,00 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 45,52 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 59 992 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2025 180,9 Prozent. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



