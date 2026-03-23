Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Neustart
|
23.03.2026 17:54:00
Rheinmetall-Aktie fällt, auch HENSOLDT, RENK und TKMS reagieren: Hoffnung auf schnellen Neustart der F126-Fregatten
Anfang April hatte Rheinmetall für 1,5 Milliarden Euro die Marinewerft-Sparte NVL der Bremer Lürssen-Gruppe übernommen. Deren Zentrum ist die Hamburger Werft Blohm+Voss. Generalunternehmer für den Bau der F126 war ursprünglich das niederländische Unternehmen Damen Naval in Vlissingen. Damen Naval - mit deutschen Werften als Subunternehmern - kann die Schiffe aber nicht zeitgerecht produzieren, das Programm liegt aktuell etwa vier Jahre hinter dem Zeitplan.
Der Bau von geplanten sechs F126 für rund zehn Milliarden Euro ist das bislang größte Neubauprogramm der Deutschen Marine. Die Schiffe sind vor allem auf die U-Boot-Jagd spezialisiert. Die Übernahme durch Rheinmetall als Generalunternehmer ist eine von zwei Optionen, die das Verteidigungsministerium derzeit verfolgt. Alternativ bereitet sich der Kieler Marineschiffbauer TKMS thyssenkrupp Marine Systems auf den Bau von kleineren Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU vor.
Die Aktie von Rheinmetall fiel im XETRA-Handel zeitweise 1,33 Prozent auf 1.483,00 Euro, für die Branchenkollegen RENK und HENSOLDT geht es daneben 0,1 Prozent auf 51,69 Euro und 0,67 Prozent auf 74,05 Euro nach unten, während TKMS-Titel 5,12 Prozent auf 80,60 Euro verloren.
HAMBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
23.03.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.03.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.03.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.at)
|
23.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
23.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
23.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
21.03.26
|Rheinmetall will Fregatten für Marine bauen (Spiegel Online)
Analysen zu Rheinmetall AG
|19.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|12.03.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|12.03.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 499,50
|0,84%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|80,90
|-0,55%