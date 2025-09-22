Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Mögliche Übernahme
|
22.09.2025 10:16:00
Rheinmetall-Aktie fester: Arbeitsplatzsicherheit bei möglicher Lürsen-Übernahme betont - Gute Aussichten auch für RENK und HENSOLDT
"Standortschließungen oder Personalabbau sind nicht Bestandteil unserer Planungen, zumal wir für den Marinebereich großvolumige Beauftragungen erwarten, die erhebliche Umsatzsteigerungen ermöglichen werden", sagte der Unternehmenssprecher.
Sollten die Kartellbehörden zustimmen, könnte die Übernahme Anfang 2026 vollzogen werden. Deutschlands größter Rüstungskonzern würde seine Geschäfte mit der Marine damit deutlich ausbauen. NVL fertigt Schiffe für die Bundeswehr, die Marine anderer Staaten sowie für Behörden. Neben dem Hauptsitz in Bremen gibt es Werften in Wilhelmshaven (Niedersachsen), Hamburg sowie Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern). Hinzu kommen Standorte in Bulgarien, Kroatien, Ägypten und Brunei.
Am Montag gewinnt die Rheinmetall-Aktie via XETRA zeitweise 0,91 Prozent auf 1.945,50 Euro. Das ist auch auf die weiterhin positiven Aussichten für den Rüstungssektor zurückzuführen, wie ein Blick auf die anderen Branchenvertreter zeigt. Denn auch die Aktien von RENK und HENSOLDT legen zu, zuletzt um 3,23 Prozent auf 72,25 Euro und 3,26 Prozent auf 96,70 Euro.
/miu/DP/zb
DÜSSELDORF/BREMEN (dpa-AFX)
