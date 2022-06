Rheinmetall-Aktie fester: JV mit Krauss-Maffei Wegmann für die Wartung von NATO-Fahrzeugen im Baltikum

Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) haben ein Joint Venture in Litauen gegründet, um Gefechtsfahrzeuge der litauischen sowie weiterer im Baltikum stationierten NATO-Streitkräfte umfassend logistisch betreuen zu können.

Dabei sollen Synergieeffekte genutzt, Reaktionszeiten verkürzt sowie die Versorgungskette durch den Ausbau regionaler Kapazitäten verbessert werden. Zudem werde "die multinationale Interoperabilität von Streitkräften und Industrie der NATO-Staaten gefördert".

Beide Joint-Venture-Partner halten jeweils 50 Prozent der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Lithuania Defense Services. Geschäftsführer wird Sebastian Dietz.

Das hochmoderne Wartungs- und Logistikzentrum in Jonava liege strategisch günstig in der Nähe der Garnison Rukla - dem größten Militärstandort Litauens, an dem auch die NATO-Battlegroup Lithuania stationiert ist.

Die Rheinmetall -Aktie klettert zeitweise im XETRA-Geschäft um 0,71 Prozent auf 213,60 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)