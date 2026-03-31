Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Wortgefecht
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31.03.2026 11:14:00
Rheinmetall-Aktie fester: Selenskyj attackiert Papperger nach umstrittenem Vergleich - auch RENK, HENSOLDT und TKMS gewinnen
Papperger hatte einem Beitrag des US-Magazins "The Atlantic" zufolge ukrainische Drohnenhersteller als "Hausfrauen" bezeichnet, die mit 3D-Druckern in der Küche säßen und Drohnenteile herstellten. Das sei keine Innovation. Angesprochen auf die ukrainische Drohnentechnologie sagte er demnach, das sei, wie mit Lego zu spielen.
Die Äußerungen in dem Beitrag lösten Kritik aus. Danach drückte Rheinmetall auf der Plattform X Respekt für die Verteidigungsanstrengungen des ukrainischen Volks aus. Jede einzelne Frau und jeder einzelne Mann leisteten einen unermesslichen Beitrag, hieß es in dem Post, der explizit die "Innovationskraft und den Kampfgeist" des ukrainischen Volks lobte.
Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Drohnen spielen in dem Krieg eine wichtige Rolle. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift Kiews Militär auch Ziele in Russland an und versetzt Moskau so immer wieder schmerzhafte Stiche - vor allem mit Drohnen.
So reagieren die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen
Die Kontroverse um die Aussagen von Rheinmetall-Chef Armin Papperger spiegelt sich an der Börse nicht. Via XETRA notiert die Rheinmetall-Aktie am Dienstag zeitweise mit einem Plus von 2,06 Prozent bei 1'438,50 Euro. Die Kurse weiterer deutscher Rüstungsunternehmen bewegen sich ebenso vergleichsweise höher: Für RENK geht es um 1,82 Prozent auf 49,33 Euro nach oben, HENSOLDT verzeichnet ein Plus von 2,26 Prozent bei 72,50 Euro. TKMS-Aktien legen um 1,68 Prozent auf 75,85 Euro zu.
/ksr/DP/zb
KIEW (dpa-AFX)
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Aktien in diesem Artikel
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|Rheinmetall AG
|1 449,50
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|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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