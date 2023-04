Rheinmetall-Aktie freundlich: Rheinmetall plant Reparatur und Wartung von ukrainischen Waffen in Rumänien

Rheinmetall treibt den Aufbau eines militärischen Wartungs- und Logistikzentrums im NATO-Partnerland Rumänien mit Hochdruck voran", teilte ein Rheinmetall-Sprecher am Sonntag auf Anfrage mit. Die Arbeiten an dem Standort in der Umgebung der Stadt Satu Mare hätten bereits begonnen. Diese liegt nahe der ukrainischen Grenze. Das Zentrum solle noch im April seine Arbeit aufnehmen. Es solle "eine zentrale Rolle dabei spielen, die Einsatzbereitschaft westlicher Kampfsysteme, die in der Ukraine in Nutzung sind, zu erhalten und ihre logistische Betreuung sicherzustellen". "Es ist uns bei Rheinmetall ein zentrales Anliegen, den NATO-Streitkräften ebenso wie der Ukraine die bestmögliche Unterstützung in dieser kritischen Lage zu geben", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger.

Wartung und Reparatur an die Ukraine gelieferter Waffen spielen eine wichtige Rolle bei der Verteidigung des Landes nach dem russischen Angriff. Der Service-Hub Rheinmetalls solle nun eine zentrale Rolle dabei spielen, die Einsatzbereitschaft westlicher Kampfsysteme zu erhalten und ihre logistische Betreuung sicherzustellen, teilte der Düsseldorfer Konzern weiter mit. Die gelte für Panzerhaubitzen - aber auch für Kampfpanzer wie den Leopard 2 oder den britischen Challenger, Schützenpanzer wie den Marder, Fuchs-Transportpanzer oder militärische Lkw. Auch Gefechtsfahrzeuge der NATO-Kräfte könnten dort betreut werden. Vor allem aber profitiere die Ukraine, "der eine bestmögliche Versorgungssicherheit ihrer militärischen Systeme gegeben wird". Rheinmetall hatte schon im Juni 2022 gemeinsam mit dem Partnerunternehmen KMW im litauischen Jonava ein vergleichbares Wartungszentrum gegründet, um Gefechtsfahrzeuge der litauischen sowie weiterer im Baltikum stationierter NATO-Streitkräfte betreuen zu können.

Rumäniens Präsident Klaus Werner Iohannis hat die Ankündigung der Firma Rheinmetall begrüßt, in Rumänien künftig Waffen aus der Ukraine wie Kampfpanzer oder Panzerhaubitzen zu warten und reparieren. "Wenn diese wichtige Firma in Rumänien an einem Standort investiert, dann ist das zu begrüßen", sagte er am Montag in Bukarest nach einem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz. Er wolle viele Investoren überzeugen, nach Rumänien zu kommen, auch in der Verteidigungsindustrie. Auf die Frage, ob Rumänien ein verlässlicherer Partner als Polen oder Slowakei seien, sagte Scholz, dass man diese Reparaturzentren an verschiedenen Stellen in Nato-Staaten entlang der ukrainischen Grenze aufbauen wolle. Er sei froh, dass so viele Mitgliedstaaten bereit seien, dies voranzubringen. Eine Reparatur in der Ukraine wird nicht erwogen, da Russland dort solche Einrichtungen bombardieren könnte.

Im XETRA-Handel gewinnt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,24 Prozent auf 277,00 Euro.

Düsseldorf (Reuters)