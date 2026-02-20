Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Luchs 2
|
20.02.2026 16:01:40
Rheinmetall-Aktie gefragt: Neuen Auftrag an Land gezogen
Wie der DAX-Konzern mitteilte, werden ein Mittelkaliber-Turm, die Maschinenkanone sowie Simulatoren geliefert. Der Auftragswert liege im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Order habe der Düsseldorfer Konzern vom Hauptauftragnehmer General Dynamics European Land Systems erhalten. Der größte Anteil des Luchs-2-Auftragspaketes werde durch die Rheinmetall Electronics GmbH in Bremen erfüllt. Bis 2031 sollen zunächst 274 Türme geliefert werden.
Im XETRA-Handel gewinnt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 0,34 Prozent auf 1.749,50 Euro.
DOW JONES
