Rheinmetall-Aktie gibt ab: UBS pessimistischer - Demonstration vor Firmengelände - auch RENK, HENSOLDT und TKMS unter Druck

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1.600 auf 1.360 Euro gesenkt. Derweil gibt es eine Protestaktion vor dem Firmengelände.

Demonstranten kleben sich vor Firmengelände fest

Die Einstufung wurde jedoch auf "Buy" belassen. Auf dem diesjährigen Kapitalmarkttag am 26. und 27. November sollte sich der Rüstungskonzern und Autozulieferer anders als in der Vergangenheit keine immer höheren, sondern konservative Ziele setzen, um erneute Enttäuschungen zu vermeiden, schrieb Sven Weier am Montag. Er hofft allerdings für das Bewertungspotenzial, dass das Management mit Blick auf die künftige Rolle des Unternehmens im Rüstungsgeschäft in die Offensive geht.

Vor dem Firmengelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Wedding haben sich am Morgen mehrere Menschen auf der Straße festgeklebt. Einsatzkräfte der Polizei seien um 5.30 Uhr alarmiert worden und seither damit befasst, die Demonstranten von der Straße zu lösen, sagte eine Polizeisprecherin.

Von elf Protestierenden hätten sich neun auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei sei zwischenzeitlich mit etwa 90 Kräften vor Ort gewesen.

Rheinmetall hatte im Sommer dieses Jahres die Rüstungsproduktion am Standort des ehemaligen Werks des Autozulieferers Pierburg aufgenommen. Seither gab es immer wieder Proteste gegen das Werk, an denen sich auch die Aktivistin Greta Thunberg beteiligte.

Zu der heutigen Aktion vor dem Rheinmetall-Gelände hatte nach eigenem Bekunden die Gruppe "Peacefully Against Genocide" aufgerufen (deutsch: "friedlich gegen Völkermord"). Es habe auch vor anderen Rüstungsstandorten in unterschiedlichen Bundesländern ähnliche Aktionen gegeben, teilte die Gruppe mit. Sie wolle damit gegen Waffenlieferungen aus Deutschland an die israelische Armee protestieren.

So reagieren Rüstungsaktien

Via XETRA fiel die Rheinmetall-Aktie letztlich um 0,55 Prozent auf 1.054,00 Euro. Daneben verloren RENK 2,37 Prozent auf 37,28 Euro, HENSOLDT 1,42 Prozent auf 86,32 Euro und TKMS gewannen sogar 1,07 Prozent auf 85,20 Euro.

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BERLIN (dpa-AFX)