Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Artilleriegeschosse 14.09.2026 17:51:00

Rheinmetall-Aktie höher: Nächster Großauftrag für Munitionssparte

Rheinmetall-Aktie höher: Nächster Großauftrag für Munitionssparte

Der Düsseldorfer Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall hat einen Großauftrag von einem internationalen Kunden erhalten.

Bestellt wurde eine fünfstellige Anzahl von 155mm-Artilleriegeschossen mit einem Wert im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Fertigung der Munition ist bereits angelaufen und soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Die Geschosse sind mit verschiedenen Nato-Waffensystemen kompatibel und zeichnen sich durch hohe Reichweite sowie Wirkung aus.

Um die steigende globale Nachfrage zu bedienen, baut Rheinmetall seine Fertigungskapazitäten seit 2022 kontinuierlich aus und strebt bis 2030 eine Jahresproduktion von etwa 1,5 Millionen Geschossen an.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel letztlich 0,62 Prozent höher bei 996,70 Euro. Zeitweise hatte das Papier die 1.000-Euro-Marke wieder zurückerobert.

DOW JONES

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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