Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Auftragseingang
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30.07.2026 15:12:00
Rheinmetall-Aktie im Minus: Auftrag der deutschen Marine gesichert
Wie der Rüstungskonzern mitteilte, liegt der Auftragswert im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Ziel sei es, die Einsatzfähigkeit der 1996 in Dienst gestellten Fregatte bis mindestens 2035 sicherzustellen und das Fähigkeitsprofil an aktuelle Anforderungen anzupassen. Bis 2029 werden zentrale Systeme der Fregatte in der Neuen Jadewerft in Wilhelmshaven umfassend modernisiert.
Die Rheinmetall-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,08 Prozent auf 1.129,40 Euro
DOW JONES
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