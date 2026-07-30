Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Auftragseingang 30.07.2026 15:12:00

Rheinmetall-Aktie im Minus: Auftrag der deutschen Marine gesichert

Rheinmetall-Aktie im Minus: Auftrag der deutschen Marine gesichert

Rheinmetall hat einen Großauftrag zur Modernisierung der 143 Meter langen Fregatte "Bayern" erhalten.

Wie der Rüstungskonzern mitteilte, liegt der Auftragswert im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Ziel sei es, die Einsatzfähigkeit der 1996 in Dienst gestellten Fregatte bis mindestens 2035 sicherzustellen und das Fähigkeitsprofil an aktuelle Anforderungen anzupassen. Bis 2029 werden zentrale Systeme der Fregatte in der Neuen Jadewerft in Wilhelmshaven umfassend modernisiert.

Die Rheinmetall-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,08 Prozent auf 1.129,40 Euro

DOW JONES

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Postmodern Studio / Shutterstock.com

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