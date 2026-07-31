Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Rüstungsgeschäft 31.07.2026 16:33:00

Rheinmetall-Aktie im Minus: Radhaubitzen-Auftrag aus Großbriannien

Rheinmetall-Aktie im Minus: Radhaubitzen-Auftrag aus Großbriannien

Der Rüstungskonzern Rheinmetall beliefert die britischen Streitkräfte mit Waffenanlagen für die Radhaubitzen RCH 155.

Der Auftrag hat einen Wert im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie der Konzern mitteilte.

Die Radhaubitze wird von dem Joint Venture Artec von Rheinmetall und KNDS Deutschland gebaut. Großbritannien habe im Mai insgesamt 72 der Waffenanlagen bestellt. Hinzu kommen Bordwerkzeuge und weitere Einmalleistungen wie die Zuarbeit zu Ausbildungsunterlagen oder die technische Dokumentation. Die Waffenanlagen werden in der neuen Rheinmetall-Geschützfertigung in Telford gebaut, die derzeit schrittweise ihren Betrieb aufnimmt.

Via XETRA verliert die Rheinmetall-Aktie zeitweise um 0,21 Prozent auf 1.137,20 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Postmodern Studio / Shutterstock.com

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