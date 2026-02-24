Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Kamikaze-Drohnen 24.02.2026 17:45:41

Rheinmetall-Aktie im Plus: Drohnen-Auftrag der Bundeswehr offenbar ergattert

Rheinmetall-Aktie im Plus: Drohnen-Auftrag der Bundeswehr offenbar ergattert

Rheinmetall bekommt einem Zeitungsbericht zufolge doch noch einen Drohnen-Auftrag der Bundeswehr.

Wie die Financial Times berichtet, wird der Rüstungskonzern gemeinsam mit den Startups Stark und Helsing voraussichtlich Kamikaze-Drohnen an die Bundeswehr liefern.

Das anfängliche, auf Rheinmetall entfallende Volumen liege bei 269 Millionen Euro und könnte bei Erreichen bestimmter Meilensteine steigen.

Rheinmetall und das Beschaffungsamt der Bundeswehr lehnten eine Stellungnahme ab.

Der Deal ist ein Coup für Rheinmetall-CEO Armin Papperger. Denn zunächst war der Konzern nicht berücksichtigt worden.

Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,83 Prozent höher bei 1.721,00 Euro.

DOW JONES

