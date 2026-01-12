Rheinmetall-Aktie im Plus: Lynx-Panzer werden für die Ukraine geliefert

Rheinmetall wird bereits Anfang dieses Jahres Lynx-KF41-Schützenpanzer an die Ukraine liefern.

Ein Vertrag über die ersten fünf Gefechtsfahrzeuge sei noch im Dezember unterzeichnet worden und habe einen Auftragswert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie der Rüstungskonzern in Düsseldorf mitteilte. Finanziert werde die Bestellung von Deutschland.

Als nächster Schritt sei die Beschaffung weiterer Lose einschließlich der Produktion in der Ukraine vorgesehen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Rheinmetall-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,95 Prozent auf 1.918,00 Euro.

DJG/rio/cbr

DOW JONES