Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Aktienbewertung
|
03.11.2026 13:07:51
Rheinmetall-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Hold" mit einem Kursziel von 1020 Euro belassen. Eine in einem Branchendienst kolportierte Verzögerung des Großauftrags des Bundes für Boxer-Radfahrzeuge würde ein Verfehlen des Auftragsziels von Rheinmetall für 2026 bedeuten, schrieb George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem würde der Free Cashflow mit bis zu rund drei Milliarden Euro belastet, wenn entsprechende Vorauszahlungen ausblieben.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 1 002,40 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 1,76 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 34 598 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 35,1 Prozent ein. Am 05.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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