Rheinmetall-Aktie kann Gewinne nicht halten: Ukrainischer Lieferauftrag für Leopard-2-Panzer

Der nun erteilte Auftrag habe ein Volumen im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Im April hatten die Regierungen der Niederlande und Dänemark ihre Absicht bekannt, gemeinsam Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A4 zu erwerben und der Ukraine für ihren Abwehrkampf zur Verfügung zu stellen. Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung sei nun zwischen Vertretern beider Länder, der deutschen Bundesregierung und Vertretern Rheinmetalls getroffen worden, so der Konzern.

Der erste Panzer soll im Januar 2024 ausgeliefert werden, die übrigen Auslieferungen sollen im Laufe des Jahres 2024 erfolgen. Bei den zur Verfügung stehenden Fahrzeugen handele es sich um überholte Leopard 2A4, die Rheinmetall aus früheren Beständen verschiedener Nutzerstaaten übernommen hatte.

JPMorgan belässt Kursziel von Rheinmetall unverändert

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Selbst wenn der Krieg in der Ukraine ein Ende finden sollte, so stehe Europa doch erst am Anfang eines fünf- bis zehnjährigen Investitionszyklus in die Rüstung, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das gelte auch für fernöstliche Staaten wie Japan und Australien. Und allein die bereits abgeschlossenen Aufträge sprächen für ein robustes mehrjähriges Wachstum einiger großer europäischer Rüstungskonzerne. Unter diesen hob Perry BAE Systems, Rheinmetall und Thales hervor.

Im XETRA-Handel verliert die Rheinmetall-Aktie nach anfänglichen Gewinnen zeitweise 1,43 Prozent auf 241,70 Euro.

