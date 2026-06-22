Rheinmetall-Aktie legt nach Kaufempfehlung zu

Attraktives Aufwärtspotenzial sieht ein Analyst bei der Aktie von Rheinmetall. Das schlägt sich direkt im Handel nieder.

Die Aktien von Rheinmetall kehren am Montag nach einer Empfehlung von Oddo BHF auf XETRA an ihr Tageshoch vom Freitag zurück. Zuletzt ging es um 1,18 Prozent auf 1.216,80 Euro nach oben. Yan Derocles kappte zwar sein Kursziel nach dem schlechten Lauf der Aktien auf 1.670 Euro, stufte sie allerdings auf "Outperform" hoch. Zusammen mit BMW sind Rheinmetall bei rund 20 Prozent Minus die schwächsten DAX-Werte der vergangenen drei Monate.

Die Anleger hatten etwas die Lust an Rüstungswerten verloren und sich zuletzt nicht nur Sorgen um das Tempo beim Umschlag der hohen Auftragsbestände, sondern auch um das Produktangebot bei veränderten Kriegsschwerpunkten gemacht.

Derocles sieht aber inzwischen eine gute Einstiegschance. Bei Rheinmetall bekämen die Anleger "Wachstum zum Discountpreis", schrieb er angesichts eines Bewertungsabschlags von mehr als zwanzig Prozent gegenüber dem Durchschnitt der europäischen Rüstungskonkurrenz. Dabei hätten die Düsseldorfer bis 2030 deutlich dynamischeres Potenzial.

ie Aktien der Konkurrenz reagieren ebenfalls: RENK-Titel legen 0,07 Prozent auf 48,04 Euro zu, HENSOLDT zeigen sich 0,22 Prozent fester bei 72,54 Euro und TKMS verlieren sogar 0,27 Prozent auf 73,80 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)