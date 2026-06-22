Rheinmetall Aktie
WKN DE: A2DPZC / ISIN: US76206K1079
|Analystenstimme
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22.06.2026 09:39:00
Rheinmetall-Aktie legt nach Kaufempfehlung zu
Die Anleger hatten etwas die Lust an Rüstungswerten verloren und sich zuletzt nicht nur Sorgen um das Tempo beim Umschlag der hohen Auftragsbestände, sondern auch um das Produktangebot bei veränderten Kriegsschwerpunkten gemacht.
Derocles sieht aber inzwischen eine gute Einstiegschance. Bei Rheinmetall bekämen die Anleger "Wachstum zum Discountpreis", schrieb er angesichts eines Bewertungsabschlags von mehr als zwanzig Prozent gegenüber dem Durchschnitt der europäischen Rüstungskonkurrenz. Dabei hätten die Düsseldorfer bis 2030 deutlich dynamischeres Potenzial.
ie Aktien der Konkurrenz reagieren ebenfalls: RENK-Titel legen 0,07 Prozent auf 48,04 Euro zu, HENSOLDT zeigen sich 0,22 Prozent fester bei 72,54 Euro und TKMS verlieren sogar 0,27 Prozent auf 73,80 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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