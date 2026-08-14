Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MASS 14.08.2026 17:56:01

Rheinmetall-Aktie legt zu: Rüstungs-Deal mit Dänemark

Rheinmetall-Aktie legt zu: Rüstungs-Deal mit Dänemark

Rheinmetall hat einen Auftrag aus Dänemark mit einem Auftragswert im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten.

Wie Rheinmetall mitteilte, haben die dänischen Streitkräfte das Unternehmen mit der Lieferung eines sogenannten Täuschkörpersystems namens MASS beauftragt. Die Lieferungen sollen ab dem vierten Quartal 2027 erfolgen, der Auftrag sei kürzlich in Kopenhagen gezeichnet worden und werde für das zweite Quartal 2026 eingebucht, so Rheinmetall.

MASS steht Rheinmetall zufolge für Multi Ammunition Softkill Systeme und schütze Schiffe vor vielfältigen Bedrohungen wie Angriffen mit Anti-Schiffs-Flugkörpern oder Laser-gelenkten Waffen. Es biete multispektrale Täuschung mit nur einem System und decke alle relevanten Wellenlängenbereiche ab, darunter Radar, Ultraviolett, Elektro/Optische Sensoren, Laser und Infrarot.

Rheinmetall werde diese Systeme für die Fregatten der Absalon-Klasse und der Iver-Huitfeldt-Klasse sowie an die Waffenschule der Königlich Dänischen Marine liefern. Zusätzlich hätten die dänischen Streitkräfte zugehörige Omnitrap-ER-Täuschkörper bestellt. Darüber hinaus sei ein Versorgungsauftrag mit einer Laufzeit von bis zu 21 Jahren mit der dänischen Marine unterzeichnet worden.

Damit werde MASS zum Standard in allen skandinavischen Seestreitkräften. Insgesamt schützt MASS den Angaben zufolge derzeit Schiffe von 18 Nationen, über 400 Täuschkörperwerfer seien weltweit in Nutzung.

Via XETRA kletterte die Rheinmetall-Aktie letztlich um 3,21 Prozent auf 1.202,00 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rheinmetall-Aktie verliert: Chef pocht auf besseren Drohnenschutz
So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Warburg Research verleiht Rheinmetall-Aktie Buy in jüngster Analyse

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 206,40 3,01% Rheinmetall AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen