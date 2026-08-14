Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|MASS
|
14.08.2026 17:56:01
Rheinmetall-Aktie legt zu: Rüstungs-Deal mit Dänemark
MASS steht Rheinmetall zufolge für Multi Ammunition Softkill Systeme und schütze Schiffe vor vielfältigen Bedrohungen wie Angriffen mit Anti-Schiffs-Flugkörpern oder Laser-gelenkten Waffen. Es biete multispektrale Täuschung mit nur einem System und decke alle relevanten Wellenlängenbereiche ab, darunter Radar, Ultraviolett, Elektro/Optische Sensoren, Laser und Infrarot.
Rheinmetall werde diese Systeme für die Fregatten der Absalon-Klasse und der Iver-Huitfeldt-Klasse sowie an die Waffenschule der Königlich Dänischen Marine liefern. Zusätzlich hätten die dänischen Streitkräfte zugehörige Omnitrap-ER-Täuschkörper bestellt. Darüber hinaus sei ein Versorgungsauftrag mit einer Laufzeit von bis zu 21 Jahren mit der dänischen Marine unterzeichnet worden.
Damit werde MASS zum Standard in allen skandinavischen Seestreitkräften. Insgesamt schützt MASS den Angaben zufolge derzeit Schiffe von 18 Nationen, über 400 Täuschkörperwerfer seien weltweit in Nutzung.Via XETRA kletterte die Rheinmetall-Aktie letztlich um 3,21 Prozent auf 1.202,00 Euro.
DOW JONES
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