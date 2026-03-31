RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|Wortgefecht
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31.03.2026 09:53:00
Rheinmetall-Aktie leichter: Selenskyj attackiert Papperger nach umstrittenem Vergleich - auch RENK, HENSOLDT und TKMS verlieren
Papperger hatte einem Beitrag des US-Magazins "The Atlantic" zufolge ukrainische Drohnenhersteller als "Hausfrauen" bezeichnet, die mit 3D-Druckern in der Küche säßen und Drohnenteile herstellten. Das sei keine Innovation. Angesprochen auf die ukrainische Drohnentechnologie sagte er demnach, das sei, wie mit Lego zu spielen.
Die Äußerungen in dem Beitrag lösten Kritik aus. Danach drückte Rheinmetall auf der Plattform X Respekt für die Verteidigungsanstrengungen des ukrainischen Volks aus. Jede einzelne Frau und jeder einzelne Mann leisteten einen unermesslichen Beitrag, hieß es in dem Post, der explizit die "Innovationskraft und den Kampfgeist" des ukrainischen Volks lobte.
Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Drohnen spielen in dem Krieg eine wichtige Rolle. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift Kiews Militär auch Ziele in Russland an und versetzt Moskau so immer wieder schmerzhafte Stiche - vor allem mit Drohnen.
So reagieren die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen
Die Kontroverse um die Aussagen von Rheinmetall-Chef Armin Papperger spiegelt sich auch an der Börse wider, wenn auch nur leicht. Via XETRA notiert die Rheinmetall-Aktie am Dienstag zeitweise mit einem Minus von 0,57 Prozent bei 1.401,50 Euro. Die Kurse weiterer deutscher Rüstungsunternehmen bewegen sich ebenso vergleichsweise ruhig: Für RENK geht es um 0,24 Prozent auf 48,26 Euro nach unten, HENSOLDT verzeichnet ein Minus von 0,56 Prozent bei 70,50 Euro. Einzig die TKMS-Aktien geben etwas deutlicher nach und verlieren zeitweise 1,14 Prozent auf 73,75 Euro.
/ksr/DP/zb
KIEW (dpa-AFX)
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|RENK
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|Rheinmetall AG
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