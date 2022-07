Rheinmetall-Aktie letztlich dennoch deutlich im Minus: Rheinmetall sichert sich Auftrag im zweistelligen Millionen-Bereich

Wie der MDAX -Konzern mitteilte, hat ein europäischer Brennstoffzellenhersteller das Unternehmen mit der Lieferung von Kathodenventilen beauftragt. Beauftragt seien Klappensysteme mit integrierter Lagerelektronik, die als Bypass- und Absperrventile für Brennstoffzellen zum Einsatz kommen.

Durch ihr spezielles Design erfüllten die Komponenten laut Rheinmetall "höchste" Dichtheitsanforderungen mit einer Leckage von max. 2ccm/min. Erste Teile sollen bereits in diesem Jahr ausgeliefert, der Serienstart sei für 2025/2026 vorgesehen. Die Fertigung erfolge bis zum Jahr 2030 am Rheinmetall-Produktionsstandort Berlin, die Stückzahl belaufe sich auf insgesamt 1,5 Millionen Komponenten. Basierend auf den bereits ausgelieferten und verifizierten Mustern der Klappensysteme sollen ab dem Jahr 2023 die Produktionslinien am Standort für höhere Serienvolumina angepasst werden.

Die Rheinmetall-Aktie erlitt am Mittwoch Verluste in Höhe von 2,33 Prozent und fiel schlussendlich auf 186,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)