Im wieder etwas schwächeren Gesamtmarkt am Dienstag gehören Rüstungswerte zu den größten Gewinnern.

Rheinmetall zieht Blicke mit anstehendem Kapitalmarkttag auf sich

Rheinmetall -Aktien bauten ihre Erholung zuletzt um 1,72 Prozent aus auf 737,70 Euro. Am Freitag waren sie mit rund 692 Euro noch auf einen Tiefststand seit Februar 2025 gerutscht - ein Minus von 56 Prozent im laufenden Jahr.

Bei Rheinmetall warten die Marktteilnehmer entsprechend gespannt auf den Kapitalmarkttag Ende der Woche. Barclays-Experte Afonso Osorio geht davon aus, dass die Düsseldorfer mit einer konservativen Planung für 2027 und einer Neufassung der Ziele bis 2030 den Weg frei machen für eine Aktienerholung.

Die Rheinmetall-Titel preisten nur noch ein Umsatzziel von rund 30 Milliarden Euro bei einer Marge von 18,5 Prozent ein, so Osorio. Bislang strebt Rheinmetall einen Umsatz von 50 Milliarden Euro und eine Marge von mehr als 20 Prozent an. Osorio erwartet neue Ziele von 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und gut 19 Prozent Marge - also über dem offenbar eingepreisten Niveau.

Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS ziehen mit

Im MDAX kletterten auch HENSOLDT, TKMS und RENK am Dienstag deutlich. Bei RENK sieht Afonso Osorio ebenfalls eine gute Einstiegschance. Der Kursverfall sei stärker gewesen als die Korrektur der Prognosen. Renk-Papiere kommen nach bis zu 43 Prozent Jahresminus ebenfalls von ihrem jüngsten Tiefpunkt seit Februar 2025.

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FRANKFURT (dpa-AFX)