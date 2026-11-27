Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Todesopfer
|
27.11.2026 11:01:00
Rheinmetall-Aktie: Mitarbeiter bei iranischem Angriff in Kuwait getötet
Nachdem sowohl Kuwait als auch Italien Teheran für den Angriff verantwortlich gemacht hatten, bestritt der iranische Militärsprecher General Abolfasl Schekartschi, dass sein Land den Schlag ausgeführt habe. Die Islamische Republik droht mit einer Ausweitung ihrer Kampagne, da die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges bislang festgefahren sind.
Nach Angaben des italienischen Außenministeriums arbeiteten die beiden Getöteten für Rheinmetall Italia. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren sie an Ortungsantennen für das vom kuwaitischen Militär genutzte Luftverteidigungssystem Skyguard tätig. Das Unternehmen ist die italienische Tochtergesellschaft des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall.
Von Jon Gambrell und Summer Said
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
17:59
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
17:59
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:59
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
17:59
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:06
|WDH/Telekom und Rheinmetall planen Schutzplattform (dpa-AFX)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Aureus Greenway Holdings Inc Registered Shs
|1,38
|25,57%
|Rheinmetall AG
|790,20
|1,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.