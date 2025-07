Rheinmetall-Aktie profitiert: Rheinmetall erweitert Schweizer Standort - 600 neue Jobs in Zürich

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall plant, seine Präsenz am Schweizer Standort Zürich-Oerlikon erheblich auszubauen.

• Rheinmetall plant laut AWP die Schaffung von rund 600 neuen Stellen in Zürich• Expansion wird durch die starke Nachfrage nach dem Skyranger-Drohnen-Abwehrsystem begründet• Der Ausbau bedeutet eine Verdoppelung der Belegschaft am Schweizer Standort

Der Rüstungskonzern Rheinmetall investiert einem Medienbericht zufolge massiv in seinen Schweizer Standort in Zürich-Oerlikon. Wie AWP berichtet, plane die Rheinmetall-Tochterfirma Air Defence, rund 600 neue Stellen zu schaffen, teilte ein Konzern-Sprecher den Tamedia-Zeitungen mit. Dies entspricht einer Verdoppelung der Belegschaft am Standort. Die personelle Expansion hat demnach bereits im vergangenen November begonnen.

Hohe Nachfrage nach Skyranger-System als Wachstumstreiber

Als wesentlichen Grund für diesen umfassenden Ausbau nannte der Konzern laut AWP die starke Nachfrage nach dem Drohnen-Abwehrsystem Skyranger. Dieses System wird spezifisch in Zürich entwickelt und produziert. Bestellungen für den Skyranger liegen bereits aus Ländern wie Österreich, Deutschland und Dänemark vor. Die Auslieferung der Systeme erfolgt über Deutschland, da die benötigte Munition nicht in der Schweiz, sondern dort hergestellt wird. Die Kosten pro Exemplar des Drohnen-Abwehrsystems belaufen sich auf rund 30 Millionen Euro, was die Hochwertigkeit und Komplexität der Technologie verdeutlicht.

So reagiert die Rheinmetall-Aktie

Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Tradegate-Handel mit marginalen Gewinnen von 0,19 Prozent bei 1.843 Euro. Damit ist das XETRA-Rekordhoch von Anfang Juni bei 1.944 Euro noch etwas entfernt.

