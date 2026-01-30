Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Order erhalten
|
30.01.2026 16:24:00
Rheinmetall-Aktie schwächer trotz Auftrag für Handgranaten aus den Niederlanden
Die Order umfasst die Lieferung von rund 15 verschiedenen Typen von Handgranaten aus mehreren Produktionsstätten in Deutschland und Europa, wie der DAX-Konzern mitteilt. Der Vertrag habe eine Laufzeit von fünf Jahren mit einer Option auf Verlängerung um weitere zwei Jahre. Der Auftragswert liege im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.
Die Rheinmetall-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 1.785,50 Euro.
DJG/kla/sha
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Analysen zu Rheinmetall AG
|30.01.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
