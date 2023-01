Rheinmetall-Aktie sinkt leicht: UBS erhöht Kursziel für Rheinmetall - Trotzdem keine Kaufempfehlung mehr

Nach der massiv überdurchschnittlichen Kursentwicklung im Vorjahr stufte Analyst Sven Weier die Rheinmetall Papiere aber in einer am Freitag vorliegenden Studie von "Buy" auf "Neutral" ab. Eine Menge positiver Aspekte sei bereits eingepreist - insbesondere mittelfristige hohe Investitionen in Wehrtechnik. Weier geht zunächst nicht von einer weiteren Outperformance der Aktien aus.

Die Rheinmetall-Anteilsscheine sinken via XETRA zeitweise um 1,08 Prozent auf 220,80 Euro.

ZÜRICH (dpa-AFX)