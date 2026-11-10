Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|'Hold'
|
10.11.2026 11:20:39
Rheinmetall-Aktie steigt: Berenberg wird vorsichtiger beim Kursziel
Konkret fiel das Ziel für die Rheinmetall-Aktie von 1020 auf 900 Euro. Analyst George McWhirter bleibt angesichts der Umsetzungsrisiken und der Berechenbarkeit der Nachfrage mittelfristig vorsichtig, wie er am Montagabend betonte. Er geht davon aus, dass die Düsseldorfer ihr Umsatzziel für 2030 auf dem Kapitalmarkttag am 26. und 27. November um 14 Prozent nach unten korrigieren werden. Diese konservativere Planung hält er für notwendig. Die Bewertung der Aktien weise mittlerweile aber einen Abschlag von 35 Prozent gegenüber der Branche auf.
Im XETRA-Handel steigt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 3,42 Prozent auf 874,30 Euro.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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