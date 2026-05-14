Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Schlechtere Stimmung
|
14.05.2026 17:57:00
Rheinmetall-Aktie steigt: Bernstein senkt Kursziel, bestätigt jedoch "Outperform" - auch HENSOLDT und RENK gewinnen
Das US-Analysehaus hat das Kursziel für Rheinmetall von 2.050 auf 1.900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Anlegerstimmung für viele Rüstungswerte habe sich zuletzt deutlich verschlechtert, weil sie wegen der Bedeutung des Drohnenkrieges in der Ukraine vorsichtiger auf herkömmliche Wehrtechnik blickten, und auch wegen der enttäuschenden Zahlen von Rheinmetall zum ersten Quartal, schrieb Adrien Rabier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht aber nach wie vor keine glaubwürdige Bereitschaft Russlands, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Mit Blick auf die Rheinmetall-Aktie müsse der Konzern nun aber in puncto Umsatzwachstum und Auftragseingang punkten, beides dürfte wohl eher noch nicht im zweiten Quartal gelingen.
Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel schlussendlich 1,93 Prozent höher bei 1.143,20 Euro.
Auch die direkten Branchenkonkurrenten zeigten sich mit Gewinnen: Die RENK-Aktie legte um 3,19 Prozent auf 45,11 Euro zu, für HENSOLDT-Titel ging es um 1,75 Prozent auf 75,60 Euro nach oben, TKMS-Titel verloren nach anfänglichen Gewinnen 0,41 Prozent auf 72,20 Euro.
/mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC
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