Rheinmetall-Aktie steigt: Großauftrag der Bundeswehr für mobile Rettungsstationen

Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag mit einem Auftragswert von mehr als 500 Millionen Euro für die Lieferung von mobilen Rettungsstationen erhalten.

Wie der Düsseldorfer Rüstungskonzern mitteilte, soll die Bundeswehr in Erweiterung einer früheren Bestellung zusätzlich insgesamt 149 geschützte und ungeschützte Systeme im Wert von mehr als 500 Millionen Euro brutto erhalten. Der Auftrag sei im Juli gebucht worden und erhöhe die Stückzahl der Rettungsstationen auf insgesamt 165 Systeme im Gesamtwert von mehr als 600 Millionen Euro brutto. Der Abruf erfolge aus einem Ende 2024 erteilten Rahmenvertrag. Die Produktion der Rettungsstationen soll im ersten Quartal 2027 beginnen, so der DAX-Konzern.

Die Rettungsstationen sind Teil des Gesamtsystems Modulare Sanitätseinrichtungen (MSE). Innerhalb des Sanitätsdienstes der Bundeswehr dienen die hochmobilen Rettungsstationen dazu, die erste notfallmedizinische Versorgung der Truppe sicherzustellen.

Rheinmetall-Aktie testet nochmals die 100-Tage-Linie

Die Aktien von Rheinmetall versuchen am Montag abermals den Anstieg über ihre 100-Tage-Linie. Mit zuletzt 1,05 Prozent Kursplus auf 1.214,60 Euro blieben sie noch knapp unter ihrem Tageshoch vom Freitag. Die Düsseldorfer meldeten am Morgen eine Bestellung der Bundeswehr für mobile Rettungsstationen mit einem Auftragsvolumen von mehr als 500 Millionen Euro.

Rheinmetall-Papiere präsentierten sich zuletzt erholt vom Jahrestief im Juni. Insgesamt tun sie sich aber seit inzwischen fast einem Jahr schwer, nachdem sie sich zwischen Frühjahr 2022 mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bis Oktober 2025 fast das 22-fache an Wert gewonnen hatten. 2026 liegen sie zwar noch gut 21 Prozent im Minus, hatten zuletzt aber den seit Januar laufenden Abwärtstrend nach oben hin verlassen.

Inzwischen backen Anleger und Experten kleinere Brötchen. In seiner aktuellen Analyse nach der jüngsten Analystenkonferenz zum Zwischenbericht betonte David Perry von der Bank JPMorgan, dass es auf mittlere Sicht zunehmend Unsicherheiten gebe. So deuteten die geänderten Prognosen der Düsseldorfer für den Auftragsbestand zum Ende des Jahres 2026 sowie die Investitionsausgaben bis 2028 auf geringere Umsätze zwischen 2027 und 2030 hin als bisher erwartet.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)