Rheinmetall-Aktie steigt zu alter Stärke

Den in den vergangenen Tagen schwächer als der Gesamtmarkt gelaufenen Papieren von Rheinmetall hat am Montag eine Kaufempfehlung der britischen Bank HSBC wieder zu alter Stärke verholfen.

Zuletzt gewannen sie vorne im MDAX 5,62 Prozent auf 188,90 Euro.

Risiken für die Autosparte ließ Rheinmetall in der vergangenen Woche etwas vorsichtiger auf die Umsatzentwicklung blicken. Am Gewinnausblick änderten die Düsseldorfer aber nichts. Treiber ist nach wie vor das Rüstungsgeschäft angesichts der von der Bundesregierung nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ausgerufenen Zeitenwende.

/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)