Rheinmetall Aktie
WKN DE: A2DPZC / ISIN: US76206K1079
|Analystenstimme
|
22.06.2026 11:23:00
Rheinmetall-Aktie trotz Kaufempfehlung mit Verlusten
Die Anleger hatten etwas die Lust an Rüstungswerten verloren und sich zuletzt nicht nur Sorgen um das Tempo beim Umschlag der hohen Auftragsbestände, sondern auch um das Produktangebot bei veränderten Kriegsschwerpunkten gemacht.
Derocles sieht aber inzwischen eine gute Einstiegschance. Bei Rheinmetall bekämen die Anleger "Wachstum zum Discountpreis", schrieb er angesichts eines Bewertungsabschlags von mehr als zwanzig Prozent gegenüber dem Durchschnitt der europäischen Rüstungskonkurrenz. Dabei hätten die Düsseldorfer bis 2030 deutlich dynamischeres Potenzial.
Die Aktien der Konkurrenz reagierten ebenfalls: RENK-Titel verloren zuletzt 0,88 Prozent auf 47,58 Euro, HENSOLDT zeigten sich 2,32 Prozent tiefer bei 70,78 Euro und TKMS verloren 0,81 Prozent auf 73,40 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
|
29.05.26
|Lockheed Martin ergattert neue Militärverträge - auch Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS reagieren (finanzen.at)
|
13.05.26
|RENK und HENSOLDT treiben Verteidigungs-Digitalisierung voran: Rüstungsaktien wie Rheinmetall und TKMS im Blick (finanzen.at)
|
06.05.26
|Ausblick: Rheinmetall legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26