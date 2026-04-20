Rheinmetall-Aktie trotz Outperform niedriger: Auch RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren

Die Rheinmetall-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2.050 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Adrien Rabier rechnet in seinem Ausblick vom Montag mit einer durchwachsenen Berichtssaison der europäischen Rüstungsbranche, wobei er davon ausgeht, dass sich an der generellen Outperformance des Sektors nichts ändern dürfte. Laut Rabier sitze Rheinmetall seit den enttäuschenden Signalen im Februar zwar auf der Strafbank, doch sei die Aktie nach ihrem jüngsten Kursrutsch auf einem Niveau angelangt, das bereits den schlechtestmöglichen Geschäftsverlauf einpreist.

Zwischen Kursziel und Realität: So reagiert die Rheinmetall-Aktie und die Konkurrenz

Die Rheinmetall-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,15 Prozent auf 1.478,00 Euro.

Im restlichen Branchenumfeld zeigt sich ein uneinheitliches Bild: Während die Aktie von HENSOLDTmit einem minimalen Plus von 0,12 Prozent bei 80,92 EUR verharrt, notiert die RENK-Aktie 1,27 Prozent tiefer bei 54,31 Euro. Etwas unter Druck steht TKMS, die zeitweise 0,45 Prozent tiefer bei 89,20 Euro notieren.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX Analyser

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.