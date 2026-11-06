Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Analyse im Blick
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06.11.2026 11:58:47
Rheinmetall-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1360 auf 1100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung sei völlig unerwartet gekommen und die Reaktion am Markt nachvollziehbar heftig ausgefallen, schrieb Sven Weier am Donnerstagabend. Seiner Ansicht nach spricht dies aber für einen konservativeren Ansatz bei der Prognose, was dazu beitragen könnte, die Glaubwürdigkeit zu stärken. Die Ergebnisse des dritten Quartals deuteten weiterhin darauf hin, dass der zugrunde liegende Wachstumskurs solide bleibe. Der anstehende Kapitalmarkttag könnte eine Gelegenheit bieten, realistischere Ziele festzulegen. Bis dahin dürften Anleger aber erst einmal in Wartestellung bleiben.
Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 807,40 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 36,24 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 182 790 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 47,8 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 11.03.2027 wird Rheinmetall Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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