Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Stornierung
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06.08.2026 08:06:39
Rheinmetall-Aktie: Umsatzausblick gesenkt - Fregattenprojekt F126 gestoppt
Bereits Anfang Juli hatte Rheinmetall mitgeteilt, dass wegen der Stornierung des Programms für die Fregatte F126 Einbußen zu erwarten seien. So könne der Umsatz im laufenden Jahr dadurch bis zu 300 Millionen weniger betragen. Das Ministerium hatte nach jahrelangen Verzögerungen und Kostenexplosionen das Fregattenprojekt F126 gecancelt und sich stattdessen für eine kleinere Variante des Konkurrenten TKMS entschieden.
Die bereits Ende Juli vorgelegten Eckdaten zum zweiten Quartal bestätigte Deutschlands größter Rüstungskonzern. Sie hatten einen deutlichen Gewinnsprung gezeigt.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Rheinmetall-Aktie zeitweise 3,14 Prozent schwächer bei 1.171,80 Euro.
/mis/jha/
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
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