Rheinmetall-Aktie und HENSOLDT-Aktie klettern weiter Richtung Rekord

Auf XETRA steigen Rheinmetall zeitweise um 0,6 Prozent auf 937,20 Euro. Noch vorbörslich kratzten sie an der 1.000-Euro-Marke. HENSOLDT klettern um 4,45 Prozent nach oben auf 48,36 Euro. Beide Titel setzten damit die jüngste Rekordjagd fort. Papiere von RENK gewinnen 3,56 Prozent auf 30,24 Euro und markierten vor Börsenstart den höchsten Stand seit April 2024.

Bei Rheinmetall geht zudem das Wettrennen um das höchste Kursziel unter den Analysten weiter. Die Nase leicht vorn hat nun Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler, der sein Kursziel für die Aktien des Rüstungskonzerns von 800 auf 1085 Euro anhob.

"Tektonische Verschiebungen" in der europäischen Verteidigungspolitik sorgten für weiteres Potenzial, schrieb der Metzler-Analyst im Nachgang der Münchener Sicherheitskonferenz. Sie lasse kaum einen anderen Schluss zu, als dass die Europäer ihre eigene Sicherheitsarchitektur bauen müssten - so schnell wie möglich.

Bei Rheinmetall und Renk hatte es am Dienstag im frühen vorbörslichen Handel auf Lang & Schwarz zunächst Gewinnmitnahmen gegeben. Rasch aber nutzten Anleger die niedrigeren Kurse wieder zum Einstieg. Rheinmetall-Aktien waren in den vergangenen drei Sitzungen um 28 Prozent nach oben geschnellt. Bei HENSOLDT kam in diesem kurzen Zeitraum ein Plus von fast 29 Prozent zusammen.

/bek/ag

FRANKFURT (dpa-AFX)