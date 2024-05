Rheinmetall-Aktie verliert: Ursula Biernert wird Personalvorständin von Rheinmetall

Peter Sebastian Krause, seit 2017 Personalvorstand und Arbeitsdirektor, wird per Jahresende 2024 in den Ruhestand gehen, wie der DAX -Konzern mitteilte. Seine Nachfolge tritt Ursula Biernert an, die nach Stationen im Personalbereich bei Volkswagen Thales und DB Cargo derzeit als Arbeitsdirektorin beim Automobilzulieferer LEONI ist. B iernert werde bereits mit Wirkung zum 1. Oktober mit der Arbeit beginnen.

Rheinmetall-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 0,77 Prozent auf 517,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)