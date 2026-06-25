Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktieneinstufung 25.06.2026 12:19:47

Rheinmetall-Aktie: Warburg Research vergibt Bewertung mit Buy

Rheinmetall-Aktie: Warburg Research vergibt Bewertung mit Buy

Warburg Research-Analyst Christian Cohrs hat eine umfassende Analyse des Rheinmetall-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem Verlust des F126-Fregattenauftrags von 1550 auf 1500 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Cohrs schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem unerwarteten Rückschlag. Die heftige Kursreaktion hält er für übertrieben. Dies spiegele aber die tiefgreifenden Zweifel am Markt wider, ob die Wachstumsambitionen des Konzerns weiterhin Bestand haben. Erschwerend komme noch ein Glaubwürdigkeitsproblem hinzu, da das Management den Investoren kurz vorher noch versichert habe, ein Vertragsabschluss stehe unmittelbar bevor.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 930,40 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 61,22 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228 008 Stück gehandelt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 39,8 Prozent zurück. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.08.2026 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:05 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
11:26 Rheinmetall Buy Warburg Research
08:49 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
08:25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 946,20 0,06% Rheinmetall AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen