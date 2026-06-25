Rheinmetall-Aktie: Warburg Research vergibt Bewertung mit Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem Verlust des F126-Fregattenauftrags von 1550 auf 1500 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Cohrs schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem unerwarteten Rückschlag. Die heftige Kursreaktion hält er für übertrieben. Dies spiegele aber die tiefgreifenden Zweifel am Markt wider, ob die Wachstumsambitionen des Konzerns weiterhin Bestand haben. Erschwerend komme noch ein Glaubwürdigkeitsproblem hinzu, da das Management den Investoren kurz vorher noch versichert habe, ein Vertragsabschluss stehe unmittelbar bevor.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 930,40 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 61,22 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228 008 Stück gehandelt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 39,8 Prozent zurück. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.08.2026 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.