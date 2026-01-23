Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Millionenhöhe
|
23.01.2026 16:11:39
Rheinmetall-Aktie: Werk in Silberhütte vor massivem Ausbau
"Wir wollen in den nächsten Jahren 30 bis 40 Millionen Euro investieren, um die Pyrotechnik zu ergänzen", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Standort Silberhütte der Rheinmetall Waffe Munition GmbH. "Wir wollen die Kapazitäten hier mindestens verdoppeln, wenn nicht verdreifachen." Aktuell habe Rheinmetall am Standort fast 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mindestens 100 sollten dazukommen. Die Landesregierung habe ihre Unterstützung zugesagt.
Laut Papperger ist Silberhütte der größte pyrotechnische Standort der Rheinmetall-Gruppe weltweit. Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) besuchte das Unternehmen. Er sagte, es sei der Landesregierung und auch ihm persönlich wichtig, dass der Osten Deutschlands und damit Sachsen-Anhalt von solchen Investitionen profitiere.
Im XETRA-Handel gewinnt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,7 Prozent auf 1.821,00 Euro.
/dh/DP/he
HARZGERODE (dpa-AFX)
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Postmodern Studio / Shutterstock.com
