Bei Rheinmetall blicken die Anleger am Freitag weiter mutig auf die neuen Mittelfristziele, die im Rahmen einer Analystenkonferenz veröffentlicht werden sollen.

Gespannt wird darauf gewartet, was der Rüstungskonzern ab 10 Uhr im Rahmen einer angesetzten Telefonkonferenz zu den mittelfristigen Perspektiven sagen wird.

Im vorbörslichen Handel ging die Erholung der Papiere auf der Plattform Tradegate um rund zwei Prozent auf 782 Euro weiter. Nach dem Tief seit Februar 2025 in Höhe von 692 Euro, das die Aktien vor einer Woche erreicht hatten, könnte es der fünfte Gewinntag in Folge werden.

Experten erwarten gekappte Mittelfristziele

Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Ziele bis 2030 zurechtgestutzt werden, nachdem der Konzern in diesem Jahr eine Reihe von Enttäuschungen vermelden musste. Die Senkung der mittelfristigen Ziele sei bereits mehr als eingepreist, stellte der RBC-Experte Colin Moody am Vortag klar.

Partnerschaft mit Deutsche Telekom rückt in den Hintergrund

Weniger stark im Fokus nehmen Händler einen Bericht in der Wirtschaftswoche, wonach Rheinmetall und die Deutsche Telekom über ein gemeinsames Angebot zur zivilen Vermarktung ihrer Überwachungsplattform nachdenken.

So reagiert die Rüstungsbranche: Aktien von RENK & Co. im Blick

Im Sog von Rheinmetall weiten auch die Branchenkollegen RENK, HENSOLDT und TKMS ihre jüngsten Gewinne aus. Via Tradegate gewinnen die Aktien von RENK vorbörslich zeitweise 3,53 Prozent auf 35,20 Euro, während HENSOLDT-Papiere sogar um 4,74 Prozent auf 83,02 Euro anspringen. TKMS-Anteilsscheine gewinnen 2,45 Prozent auf 79,30 Euro.

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FRANKFURT (dpa-AFX)