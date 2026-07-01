Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Comeback
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01.07.2026 17:56:00
Rheinmetall-Aktien starten nach jüngstem Einbruch dynamisch in den Juli
Erst in der Vorwoche hatte die Anleger geschockt, dass das deutsche Verteidigungsministerium das milliardenschwere Rüstungsprojekt für sechs Fregatten des Typs F126 beendet hat. Zur Rettung des Projekts hatte sich Rheinmetall ins Spiel gebracht. Experten sahen folglich einen Rückschlag für die Rheinmetall-Ambitionen im Marine-Geschäft. Aber "keinen Schiffbruch" für den Konzern, wie Holger Schmidt von der DZ Bank betont hatte.
Insgesamt währt die Kurskorrektur von Rheinmetall aber schon länger, das Rekordhoch von 2.008 Euro stammt aus dem Herbst 2025. Nach einem Erholungsversuch Mitte Januar dieses Jahres sind die Papiere im steten Abwärtstrend. Genährt wird dieser von Sorgen um das Tempo beim Umschlag der hohen Auftragsbestände sowie das Produktangebot bei veränderten Kriegsschwerpunkten.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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