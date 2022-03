Rheinmetall-Aktien weiter im Rekordmodus - Rüstungswerte gefragt

So gewinnen die Titel via XETRA zeitweise 8,50 Prozent auf 195,25 Euro. Auch die Aktien des Rüstungselektronik-Herstellers HENSOLDT waren wieder gefragt. Ihren Rekord hatten sie bereits am Monatsanfang unmittelbar nach dem massiven Aufrüstungssignal für die Bundeswehr erreicht.

Verteidigung zählt zu den sieben Kernthemen für die "neue Richtung Europas" im Zuge des Ukraine-Kriegs, die die Bank of America (BofA) tags zuvor in einer Studie zusammengestellt hatte. Neben den beiden deutschen Firmen nannte die Investmentbank Thales und SSAB als Profiteure der Neuausrichtung.

Von der BofA stammt mit 220 Euro auch das höchste Kursziel für Rheinmetall. Berenberg-Analyst George McWhirter ging in einer aktuellen Studie mit 215 Euro auf Tuchfühlung. Er geht nun von einer Verdopplung der deutschen Rüstungsumsätze bis 2025 aus und bezeichnete dieses Szenario als möglicherweise noch zu konservativ. 150 Prozent Plus seien auch denkbar, so McWhirter. Dabei habe das Management in einem Gespräch signalisiert, dass ausreichend Kapazitäten vorhanden seien, und keine großen Investitionen nötig würden.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)