Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Orderbuch
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Papier unter der Lupe 05.02.2026 12:49:54

Rheinmetall-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Rheinmetall-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Barclays Capital hat eine eingehende Analyse der Rheinmetall-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2175 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragsbestand dürfte 2026 das schnellste Wachstumstempo der Branche zeigen, schrieb Afonso Osorio am Mittwochabend nach den letzten Signalen der Düsseldorfer an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage. Zudem erreichten sie wohl die höchste Profitabilität. Die Aktien würden allerdings immer noch unter Branchenschnitt bewertet.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:33 Uhr um 7,2 Prozent auf 1 558,50 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 39,56 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 275 768 Rheinmetall-Aktien. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2026 um 0,2 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rheinmetall am 11.03.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 22:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
06.02.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
05.02.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
05.02.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 604,00 0,41% Rheinmetall AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:42 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen