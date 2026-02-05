Rheinmetall-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2175 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragsbestand dürfte 2026 das schnellste Wachstumstempo der Branche zeigen, schrieb Afonso Osorio am Mittwochabend nach den letzten Signalen der Düsseldorfer an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage. Zudem erreichten sie wohl die höchste Profitabilität. Die Aktien würden allerdings immer noch unter Branchenschnitt bewertet.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:33 Uhr um 7,2 Prozent auf 1 558,50 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 39,56 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 275 768 Rheinmetall-Aktien. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2026 um 0,2 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rheinmetall am 11.03.2026 vorlegen.

