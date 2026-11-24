Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2000 auf 1340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Experte Afonso Osorio setzt mit seinem anhaltenden Optimismus auf den bevorstehenden Kapitalmarkttag der Düsseldorfer. Eine konservative Planung für 2027 und ein Reset der Ziele bis 2030 dürften den Weg frei machen für eine Aktienerholung, schrieb er am Dienstag im Rahmen einer Analyse zum Status Quo der Rüstungsbranche. Rheinmetall-Aktien preisten nur noch ein Umsatzziel von rund 30 Milliarden Euro bei einer Marge von 18,5 Prozent ein. Bisheriger Planungsstand sind 50 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 20 Prozent Marge. Er sieht die neuen Ziele bei 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und gut 19 Prozent Marge. Als Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Branche nimmt Osorio mit, dass sich die Munitionspreise früher normalisieren als gedacht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 736,80 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 81,87 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63 942 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 52,3 Prozent zu Buche. Rheinmetall dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 04:00 / GMT



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