Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Aktie im Blick 16.11.2026 13:07:47

Rheinmetall-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet

Rheinmetall-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Rheinmetall-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc. liegen vor.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 2100 auf 1350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess senkte seine Umsatzerwartungen für 2030 deutlich. Die bisherigen Annahmen hätten zu wenig Abweichstoleranz gehabt, beispielsweise für Zulieferverzögerungen. Er kann sich vorstellen, dass Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag auch auf das nun von ihm erwartete Niveau von rund 35 Milliarden Euro zurückrudert. Eine konservativere Planung könnte das Vertrauen wieder stärken, und letzteres sei aktuell das Hauptproblem.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Rheinmetall konnte um 12:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 795,70 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 69,66 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 110 182 Rheinmetall-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 48,5 Prozent zu Buche. Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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