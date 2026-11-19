Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1000 auf 950 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Wechsel von Artillerie zu Drohnen in der Ukraine und in Russland habe eine rasche Neuausrichtung von Angebot und Nachfrage bei Artillerie ausgelöst, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch zu Werten aus der europäischen Rüstungsbranche. Er rechnet nun mit sinkenden Schätzungen bei den am stärksten betroffenen Unternehmen und hier insbesondere bei Rheinmetall.

Aktienanalyse online: Die Rheinmetall-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:45 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 741,50 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 28,12 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25 354 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 52,0 Prozent nach unten. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 17:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.