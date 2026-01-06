Rheinmetall-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Bank Research hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Analyst Christoph Laskawi verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf den vor Weihnachten bekanntgegebenen Beschluss des Rüstungskonzerns, seine Autosparte innerhalb des ersten Quartals verkaufen zu wollen. Infolgedessen sei die Prognose angepasst worden. Obwohl der Verkaufserlös nicht von Bedeutung sein dürfte, sei der Schritt wegen der so frei werdenden Managementkapazitäten positiv. Rheinmetall könne sich auf das geplante Umsatzwachstum bis 2030 konzentrieren.

Die Aktie notierte um 16:42 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 1 743,50 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 20,45 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 264 707 Rheinmetall-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Am 11.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

