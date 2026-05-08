Rheinmetall-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Christoph Laskawi das Rheinmetall-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Ergebnisse hätten eine breit angelegte Margenverbesserung aufgezeigt und dies in allen wachsenden Geschäftsbereichen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht darin ein Indiz, dass bei der Ausführung von Aufträgen keine Probleme vorliegen. Der Abverkauf in den Aktien sei am Berichtstag nicht gerechtfertigt gewesen und biete Anlegern eine Einstiegsgelegenheit.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:06 Uhr um 7,3 Prozent auf 1 243,40 EUR nach. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 68,89 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 310 032 Rheinmetall-Aktien. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 20,3 Prozent nach. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET





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